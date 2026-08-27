Новороссийский филиал ЦОК АПК проверит первый урожай спелых бананов России

В Сочи собрали первую экспериментальную партию полностью созревших бананов отечественного производства. Партия весом около 150 кг отправлена на исследование в лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Результаты испытаний должны определить соответствие плодов требованиям действующего ГОСТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Специалисты оценят органолептические и физико-химические характеристики бананов, их сахаристость, а также содержание калия, магния и фосфора. В мае лаборатория уже исследовала бананы из Сочи, собранные на более ранней стадии созревания. Тогда, по данным проекта, содержание магния в отечественных плодах оказалось почти вдвое выше, чем в импортных аналогах.

Выращиванием бананов занимается КФХ «100 гектар» в Сочи в рамках проекта АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства». На плантации высажено около 300 растений сортов Гранд Найн и Кавендиш — основных промышленных разновидностей, поставляемых из Эквадора. Растения были высажены в августе 2025 года.

В настоящее время плодоносят около 120 растений, еще 45 находятся на стадии цветения. По расчетам проекта, урожайность должна увеличиваться по мере развития плантации: первый ствол дает порядка 10–15 кг плодов, следующий — 30–35 кг, последующие могут приносить по 50 кг и более.

Для выращивания бананов в теплицах поддерживается температура 20–22 градусов зимой и не выше 35 градусов летом. Необходимую влажность обеспечивают системы мелкодисперсного орошения и капельного полива. Параллельно аграрии проводят эксперимент с составом почвосмесей, выращивая саженцы Кавендиша в 200-литровых емкостях с различными вариантами субстрата.

Пока первая партия имеет ограниченный объем, поэтому продавать ее планируют непосредственно на территории тепличного комплекса. Покупатели смогут приобрести свежесрезанные плоды на месте. О выходе сочинских бананов в розничные сети авторы проекта намерены говорить после увеличения объемов производства.

Вячеслав Рыжков