Канье Уэста позвали выступить на площадке музея средневековья под Анапой

Американскому рэперу Канье Уэсту предложили провести концерт на территории музея средневековья и инквизиции в поселке Сукко под Анапой. С соответствующей инициативой выступил директор музея Владимир Владимиров, который направил представителям артиста официальное письмо, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Для выступления предлагается арена замка «Львиная голова», рассчитанная примерно на 1,5 тыс. зрителей. По словам господина Владимирова, площадка может стать альтернативой Санкт-Петербургу, если запланированный концерт рэпера там не состоится. Дополнительным преимуществом он считает средневековый антураж музея с рыцарями, доспехами и тематическими декорациями.

В середине августа концертное агентство Say Agency сообщало о планах провести два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Позднее сама площадка заявила, что не заключала договоров на проведение выступлений американского рэпера, поэтому организовать концерты на стадионе невозможно.

Вячеслав Рыжков