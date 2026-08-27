Над Кубанью и другими регионами за ночь сбили 267 БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 267 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотные аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Башкортостаном и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

О каких-либо разрушениях или пострадавших на территории Краснодарского края не сообщалось.

Вячеслав Рыжков