В Ростовской области во время атаки ВСУ повреждены два дома и автомобиль

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область ночью 27 августа в Тарасовском районе повреждены два частных дома, хозпостройки и автомобиль. Пострадавших нет. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

«Эвакуация не потребовалась. Информация уточняется. Жителям будет оказана вся необходимая помощь»,— говорится в сообщении губернатора.

Кроме этого, в Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах произошло возгорание скошенной травы в поле. Пострадавших нет. Все возгорания ликвидированы.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Шолоховском лесничестве из-за падения обломков БПЛА загорелся лес. Пожар на площади 3,3 га локализован.

В целом за ночь ПВО уничтожила более 70 БПЛА в Каменске-Шахтинском и Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском районах.

Наталья Белоштейн