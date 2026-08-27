Площадь активного горения в заповеднике Утриш сократилась до 1 гектара

Площадь активного горения природного пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой сократилась до 1 га против 5 га ранее. При этом с момента возникновения возгорания огонь распространился на территории общей площадью около 70 га, рассказала глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В течение дня к тушению привлекли порядка 200 человек, более 74 единиц техники и авиацию. В ликвидации пожара участвуют силы МЧС, РСЧС, «Кубань-СПАС», казачества и добровольцы, прибывшие из нескольких муниципалитетов Краснодарского края.

Работы продолжатся в ночное время. При благоприятных погодных условиях пожар планируют локализовать 28 августа.

Вячеслав Рыжков