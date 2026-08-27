В Ростове потушили пожар в мясомолочном цехе

Ночью 27 августа в Ростове-на-Дону произошел пожар в цехе по переработке мясомолочной продукции в пер. Фермерском, 66. Сообщение о возгорании поступило в 02:28. Площадь пожара достигла 800 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Спасатели локализовали огонь в 03:23, а к 06:20 полностью ликвидировали возгорание. В тушении были задействованы 61 человек и 23 единицы техники.

По данным оперативных служб, в результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Наталья Белоштейн