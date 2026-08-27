В Таганроге объявлены повторные торги по утилизации плавпричала за 10 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» проводит повторный электронный аукцион по выбору подрядчика для утилизации плавпричала ПРП 52МС в порту Таганрог. Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, максимальная стоимость договора установлена на уровне 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Прием заявок на участие в торгах продлится до 3 сентября, подведение итогов запланировано на 10 сентября 2026 года. Победителю предстоит выполнить работы по порезке и утилизации двух секций плавпричала с последующей реализацией лома черных металлов. Срок исполнения контракта — 150 календарных дней с момента подписания (не включая время на оформление разрешительной документации). Работы должны быть проведены на территории Южного мола в порту Таганрог.

Специфика проекта обусловлена сложным расположением секций плавпричала. Первая секция размещена на оголовке Южного мола и имеет сквозные пробоины в днище — ее необходимо разделывать на месте, чтобы не нанести ущерб инфраструктуре мола. Вторая секция находится в полузатопленном состоянии на пале в акватории порта. Из-за отсутствия автомобильного сообщения доставку техники и вывоз лома можно осуществлять исключительно водным транспортом.

При этом «Росморпорт» берет на себя транспортировку лома на судне до причала, а подрядчик должен обеспечить погрузку, выгрузку и дальнейший вывоз материалов.

Наталья Белоштейн