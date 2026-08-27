На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды

В Краснодарском крае на четверг, 27 августа, объявлено штормовое предупреждение. По данным Краснодарского ЦГМС, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах — сильные ливни, град и усиление ветра с порывами до 20–25 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Как говорится в прогнозе, местами днем и вечером в четверг пройдут дожди и грозы. Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, днем и вечером его порывы местами достигнут 12–14 м/с, а в отдельных районах — 15–20 м/с. Температура воздуха днем составит 27–32 градусов. В горах ожидается около 15–20 градусов днем, на Черноморском побережье — от 26 до 31 градуса.

В Краснодаре прогнозируется переменная облачность. В течение большей части дня осадков не ожидается, однако во второй половине дня и вечером возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит от 29 до 31 градуса днем.

Одновременно в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В ряде районов Кубани и на Черноморском побережье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, в отдельных северо-восточных, северо-западных, юго-западных, юго-восточных и центральных районах — высокая пожароопасность четвертого класса.

Вячеслав Рыжков