Площадь пожаров в лесах Красноярского края достигла почти 520 тыс. гектаров

Площадь пожаров в лесах Красноярского края достигла 519,6 тыс. га. За минувшие сутки прирост составил 53 тыс. га, сообщает лесопожарный центр региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / BogodistovAA Фото: t.me / BogodistovAA

По состоянию на утро 26 августа на территории края действовало 165 пожаров в шести округах. На данный момент в регионе зафиксировано 159 возгораний, в тушении принимают участие 706 человек, задействовано восемь единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Пожары действуют в Эвенкийском, Туруханском, Енисейском, Кежемском, Богучанском и Таймырском Долгано-Ненецком округах. По данным Среднесибирского УГМС, 27 и 28 августа в Красноярском крае местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами — до 25 м/с и более.

Александра Стрелкова