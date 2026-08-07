WSJ: разведка США заявила о подготовке нападения России на НАТО в ближайшие годы

Американская разведка считает, что Россия может предпринять ограниченное нападение на страну-члена НАТО в ближайшие годы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на новые доклады официальных лиц США.

По оценкам аналитиков, наиболее вероятный период для такой попытки — с осени 2026 года по 2029 год. Разведка полагает, что Москва намерена проверить прочность Североатлантического альянса и его готовность выполнять обязательства по коллективной обороне по статье 5 Вашингтонского договора.

Речь не идет о полномасштабной войне, а в первую очередь о гибридных сценариях, пишет WSJ. Возможные действия включают кибератаки на страны НАТО, проведение специальных операций, ограниченные военные действия, а также отправку неопознанных вооруженных групп для захвата территорий на восточном фланге альянса.

Американские чиновники отмечают, что главной целью российских действий станет раскол НАТО изнутри. При этом в США на фоне масштабных поставок вооружений Украине возник дефицит некоторых критически важных боеприпасов, что может осложнить сдерживание России или Китая в потенциальном конфликте.