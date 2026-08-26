В Крыму продлили приостановку приема детей на организованный отдых

Власти Крыма продлили до конца 2026 года ограничения на организованный отдых детей в республике. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на портале правительства Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Согласно документу, с 1 сентября до 31 декабря в регионе приостанавливаются бронирование мест, прием и размещение детей и организованных детских групп в лагерях, санаториях и других организациях отдыха и оздоровления. Ограничение распространяется в том числе на санатории, принимающие детей вместе с родителями.

До конца года также запрещено бронировать места, принимать и размещать детей для участия в спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных сборах и туристических программах, включая слеты, фестивали и экскурсии.

Ограничения на организованный детский отдых в Крыму действуют с 22 июня. Ранее предполагалось, что они будут сняты 1 сентября. Приостановка работы с детскими группами, как следует из указа, связана с обеспечением безопасности.

Вячеслав Рыжков