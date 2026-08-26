Почти 200 человек занимаются тушением пожара в заповеднике Утриш

В заповеднике Утриш под Анапой продолжается ликвидация природного пожара. Площадь территории, пройденной огнем, составляет 70 га. Угрозы населенным пунктам нет, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В тушении задействованы 193 человека и 53 единицы техники. К работам привлечена авиация МЧС — самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8.

По словам господина Субочева, ликвидацию пожара осложняют сильные порывы ветра, труднодоступный рельеф, а также сухая и жаркая погода. Возгорание распространяется по лесной подстилке.

Ранее оперативный штаб Кубани сообщал о сокращении площади локальных очагов до 5 га. При этом общая площадь территории, пройденной огнем, остается на уровне 70 га.

Вячеслав Рыжков