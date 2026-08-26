Суд ввел наблюдение в ростовском ЧОП «Форте Секьюрити ГМБХ» из-за дола в 7 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал обоснованными требования Сбербанка России к ООО «Частное охранное предприятие „Форте Секьюрити ГМБХ“» на сумму 7,6 млрд рублей и ввел в отношении должника процедуру наблюдения. Определение суда опубликовано в картотеке дела.

Суд признал требования банка обоснованными и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Общая сумма требований составила 7,6 млрд рублей, в том числе основной долг — 6,8 млрд рублей, проценты — 608,5 млн рублей, неустойка — 95,1 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Частное охранное предприятие „Форте Секьюрити ГМБХ“» зарегистрировано в 2019 году в Ростове-на-Дону. Уставный капитал общества составляет 250 тысяч рублей. Основной вид деятельности — деятельность охранных служб, в том числе частных. Учредитель — Александр Рассказов. Выручка за 2025 год составила 26,4 млн рублей, прибыль — 297 тысяч рублей.

Неустойка в размере 95,1 млн рублей учитывается в реестре отдельно и подлежит удовлетворению после погашения основной задолженности и причитающихся процентов. Судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 5,1 млн рублей также учтены в реестре требований кредиторов.

Временным управляющим должника утвержден Жердев Андрей Михайлович, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Содействие“».

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего по итогам процедуры наблюдения назначено на 28 октября 2026 года. Управляющий обязан представить отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника, предложения о возможности или невозможности восстановления платежеспособности, заключение о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а также протокол первого собрания кредиторов.

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения.

Тат Гаспарян