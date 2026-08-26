В Ростове-на-Дону началось строительство дороги «Орбитальная-2»
В Ростове-на-Дону началось строительство четырехполосной дороги «Орбитальная-2». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Планируется, что на магистрали обустроят освещение, тротуары, велодорожки, остановочные комплексы и разворотные карманы. Подрядчик уже приступил к строительству первого участка в 9 км.
«Строительство дороги позволит обеспечить транспортную доступность для жителей микрорайона Суворовского и значительно оптимизировать распределение транспортных потоков в направлении Северного жилого массива», - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что работы ведутся в соответствии с графиком. Завершить строительство планируется в декабре 2027 года.