В Ростове-на-Дону началось строительство дороги «Орбитальная-2»

В Ростове-на-Дону началось строительство четырехполосной дороги «Орбитальная-2». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Планируется, что на магистрали обустроят освещение, тротуары, велодорожки, остановочные комплексы и разворотные карманы. Подрядчик уже приступил к строительству первого участка в 9 км.

«Строительство дороги позволит обеспечить транспортную доступность для жителей микрорайона Суворовского и значительно оптимизировать распределение транспортных потоков в направлении Северного жилого массива», - говорится в сообщении властей.

Отмечается, что работы ведутся в соответствии с графиком. Завершить строительство планируется в декабре 2027 года.

Константин Соловьев