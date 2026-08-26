Новороссийские спасатели помогают в тушении пожара на Утрише
Специалисты из Новороссийска подключились к тушению крупного пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой. Одной из основных задач спасателей является недопущение распространения огня в сторону Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ
Мэр напомнил, что возгорание в заповеднике началось 25 августа. Работы осложняют труднодоступный рельеф и порывистый ветер. Со стороны Малого Утриша организовано круглосуточное дежурство бригад, которые следят за развитием ситуации.
В тушении пожара на территории Анапского района участвуют спасатели, пожарные расчеты, сотрудники лесничества, казаки и добровольцы из Новороссийска. Воду к месту возгорания доставляют на мотоциклах, добровольные дружины работают с ранцевыми огнетушителями.
К утру 26 августа площадь пожара достигла 70 га. Причиной возгорания стало падение беспилотника.