В Крыму продлили до конца года запрет на прием детей в лагеря

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о продлении запрета на бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях и санаториях до конца года. Мера распространяется как на организованные группы, так и на детей с родителями.

Запрет также касается размещения в Крыму детей из других регионов для участия в спортивных и культурных мероприятиях. Документ вступает в силу с 1 сентября.

Власти Крыма приостановили прием детей в лагеря с 22 июня. Изначально мера была рассчитана до конца лета. Меру объяснили обеспечением безопасности: полуостров регулярно подвергается атакам вооруженных сил Украины.

О последней атаке ВСУ на Крым Сергей Аксенов сообщал 20 августа. Тогда в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое пострадали, в том числе ребенок. Один человек был ранен в Сакском районе.

Подробнее о приостановке детского отдыха в Крыму — в материале «Ъ» «У школьников идет смена лагерей».