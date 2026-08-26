В Крыму продлили до конца года запрет на прием детей в лагеря
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о продлении запрета на бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях и санаториях до конца года. Мера распространяется как на организованные группы, так и на детей с родителями.
Запрет также касается размещения в Крыму детей из других регионов для участия в спортивных и культурных мероприятиях. Документ вступает в силу с 1 сентября.
Власти Крыма приостановили прием детей в лагеря с 22 июня. Изначально мера была рассчитана до конца лета. Меру объяснили обеспечением безопасности: полуостров регулярно подвергается атакам вооруженных сил Украины.
О последней атаке ВСУ на Крым Сергей Аксенов сообщал 20 августа. Тогда в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое пострадали, в том числе ребенок. Один человек был ранен в Сакском районе.
Подробнее о приостановке детского отдыха в Крыму — в материале «Ъ» «У школьников идет смена лагерей».
Власти Крыма 22 июня 2026 года приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях и других средствах размещения для участия в туристических мероприятиях, объяснив это обеспечением безопасности на фоне участившихся атак ВСУ. Эта мера коснулась и Международного детского центра «Артек», расположенного возле Ялты. В то же время, детские лагеря Севастополя, такие как «Ласпи», «Горный» и «Алькадар», продолжили работать и принимать детей.
Минпросвещения России в ответ на приостановку детского отдыха в Крыму создало оперативный штаб и предложило детям альтернативные варианты размещения в других регионах страны. В частности, лагеря в Анапе, такие как «Вита» и «Жемчужина», были готовы принять детей из Крыма, при этом туроператоры прорабатывали возможности использования уже приобретенных железнодорожных билетов на других направлениях.
Президент России Владимир Путин 10 июня 2026 года поручил спецслужбам усилить антитеррористическую безопасность и общую безопасность в образовательной и социальной системе, подчеркнув необходимость надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы в период летних каникул.