В Крыму до конца лета приостановили прием детей в лагеря

В Крыму приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. Мера действует до 1 сентября.

Указ опубликован на портале правительства республики. Господин Аксенов отметил, что такое решение необходимо для обеспечения безопасности. Оно касается «организаций отдыха детей и их оздоровления», а также других «средств размещения» несовершеннолетних для участия в туристических мероприятиях.

В ночь на 21 июня ВСУ атаковали Крым с помощью беспилотников. Удары нанесли по парому на Керченской переправе, нефтяному терминалу и другим объектам энергетической инфраструктуры. Четыре человека погибли, и еще 28 — пострадали. Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). Сегодня утром Крымский мост закрыли для движения автотранспорта.

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