Два человека погибли при атаке ВСУ в Крыму

Крым подвергся очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При ударе в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое, включая ребенка, ранены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Под удар также попал Сакский район Крыма, рассказал господин Аксенов. Ранен один человек. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он пообещал оказать всем необходимую помощь.