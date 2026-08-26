В Ростове вынесли приговор за попытку присоединиться к террористам в Сирии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Мусои Бокизоды, которого обвиняли в подготовке к участию в террористической деятельности и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 и ст. 205.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Доказано, что летом 2023 года, находясь в Москве, Бокизода принес присягу на верность одному из лидеров «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Далее осужденный начал готовиться к отправке в Сирию транзитом через Грузию и Турцию, чтобы примкнуть к боевикам. Для этого он прибыл из столицы в Минеральные Воды, откуда в тот же день приехал в Черкесск, где проживал в арендованной квартире до момента ареста правоохранителями — 15 сентября 2023 года. Отмечается, что 13 сентября Бокизода получил от участника террористической организации список компонентов для изготовления взрывчатки.

Приговором подсудимому назначено 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев