Власти Кубани рассказали о возможности страхования жилья и транспорта от атак БПЛА

Жители Краснодарского края получили возможность застраховать недвижимость и автомобили от ущерба, связанного с падением беспилотников и их обломков. На фоне участившихся атак страховые компании региона предлагают специальные продукты, сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, последствия падения БПЛА могут включать не только непосредственное повреждение имущества, но и сопутствующий ущерб. Страхование в таких условиях позволяет снизить финансовые потери, однако при выборе полиса необходимо учитывать его конкретные условия.

В частности, в договоре должны быть четко прописаны страховые риски, связанные с падением летательных аппаратов, терроризмом, военными рисками или диверсией. Отсутствие соответствующих формулировок может стать основанием для отказа в выплате или ее оспаривания.

Покупателям полисов также рекомендуют выяснять, какие именно последствия атаки признаются страховым случаем. В частности, следует уточнить, покрывает ли договор ущерб от воздушной ударной волны и распространяется ли формулировка о падении летательных аппаратов на обломки беспилотников, сброшенные предметы и грузы.

Перечень страховых рисков и исключений компании определяют самостоятельно. Поэтому при оформлении полиса клиентам рекомендуют изучить не только его название, но и правила страхования и условия договора.

Вячеслав Рыжков