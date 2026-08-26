На юге России готовят зерновые интервенции из-за проблем с экспортом

На юге России готовят государственные зерновые интервенции для поддержки аграриев, столкнувшихся с трудностями при реализации урожая. Механизм планируют задействовать на фоне высокого объема производства и проблем с вывозом зерна через Азово-Черноморский бассейн. Об этом на межрегиональном совещании ассоциации «Народный фермер» в Краснодарском крае сообщила заместитель гендиректора Объединенной зерновой компании и исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ОЗК уже ищет свободные мощности для хранения зерна. В рамках интервенций часть урожая планируется закупать в государственные фонды, что должно снизить давление избытка предложения на внутренний рынок и поддержать цены.

После официального объявления Минсельхоза о начале интервенций торги будут проходить сессиями на Национальной товарной бирже. Участвовать смогут зарегистрированные сельхозтоваропроизводители. Минсельхоз определит предельную цену закупки, после чего аграрии будут конкурировать за объемы хранения на конкретных элеваторах.

Проблемы со сбытом возникли у производителей южных регионов на фоне высокого урожая и ограничений на судоходство в Азово-Черноморском бассейне. В Ставропольском крае в этом году собрали около 9,3 млн тонн зерна, в Ростовской области — 13,6 млн тонн, в Краснодарском крае — 11,4 млн тонн.

Значительная часть урожая остается у производителей из-за низких внутренних цен и сложностей с экспортной логистикой. Наиболее остро ситуация, по оценкам участников рынка, затронула Ростовскую область: аграрии региона вынуждены продавать зерно примерно на 40% ниже себестоимости.

Ограничения судоходства в Азовском море, затронувшие основные порты и терминалы, фактически сократили возможности вывоза зерна по этому направлению. На этом фоне государственные закупки должны частично разгрузить рынок и позволить производителям дождаться восстановления экспортных возможностей.

Анна Гречко