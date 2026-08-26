Адама Кадырова наградили медалью Минобороны Абхазии

Сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров удостоен медали Минобороны Абхазии «За боевое содружество». Об этом сообщил его отец — Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

Медаль Адаму Кадырову вручили на церемонии награждения победителей международного открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Соревнования проходили на базе Российского университета (РУС) спецназа имени В. В. Путина, который курирует господин Кадыров.

Адам Кадыров получил награду «за высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества», пояснил глава Чечни. Медаль передал ему замминистра юстиции Абхазии Руслан Лагвилава.

Адаму Кадырову 18 лет. Он обладатель различных региональных и ведомственных наград и званий. С начала 2026 года его наградили медалью за охрану Запорожской АЭС, медалью в честь 20-летия спецполка «Север» и медалью «90 лет ГИБДД». Адам Кадыров также удостоен звания Героя Чеченской Республики.