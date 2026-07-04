Адаму Кадырову вручили медаль «90 лет ГИБДД»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о мероприятиях в Грозном по случаю 90-летия Госавтоинспекции МВД. Он посетил торжественное собрание, на котором поздравил и наградил отличившихся сотрудников ведомства. Юбилейные медали получили также сам глава региона и его сын.

«Мне было приятно получить памятную юбилейную медаль "90 лет ГИБДД МВД России", — сообщил Рамзан Кадыров в Telegram. — Этой же медалью награжден и помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров».

Сотрудники УГАИ МВД по Чечне получили ордена Ахмата-Хаджи Кадырова, медали «За заслуги перед ЧР» и «Защитнику ЧР», почетные грамоты и благодарственные письма.

Адаму Кадырову 18 лет. Он обладатель различных региональных и ведомственных наград и званий. С начала 2026 года его наградили медалью за охрану Запорожской АЭС, медалью в честь 20-летия спецполка «Север». Также он был удостоен звания Героя Чеченской Республики. Рамзан Кадыров отмечал, что его сын обладает богатым опытом, знаниями и навыками для выполнения своих обязанностей и что у него нет незаслуженных наград.