Адаму Кадырову вручили медаль «90 лет ГИБДД»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о мероприятиях в Грозном по случаю 90-летия Госавтоинспекции МВД. Он посетил торжественное собрание, на котором поздравил и наградил отличившихся сотрудников ведомства. Юбилейные медали получили также сам глава региона и его сын.
«Мне было приятно получить памятную юбилейную медаль "90 лет ГИБДД МВД России", — сообщил Рамзан Кадыров в Telegram. — Этой же медалью награжден и помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров».
Сотрудники УГАИ МВД по Чечне получили ордена Ахмата-Хаджи Кадырова, медали «За заслуги перед ЧР» и «Защитнику ЧР», почетные грамоты и благодарственные письма.
Адаму Кадырову 18 лет. Он обладатель различных региональных и ведомственных наград и званий. С начала 2026 года его наградили медалью за охрану Запорожской АЭС, медалью в честь 20-летия спецполка «Север». Также он был удостоен звания Героя Чеченской Республики. Рамзан Кадыров отмечал, что его сын обладает богатым опытом, знаниями и навыками для выполнения своих обязанностей и что у него нет незаслуженных наград.
Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, регулярно получает различные награды с октября 2023 года. На текущую дату, 4 июля 2026 года, ему 18 лет, и он уже занимал должности начальника отдела обеспечения безопасности руководителя республики, а с апреля 2025 года стал куратором МВД Чечни и секретарем Совета безопасности республики. В апреле 2024 года Адама Кадырова также назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Отдельно стоит отметить, что в марте 2026 года правительство Чечни уточнило, что Адам Кадыров имеет воинское звание младшего лейтенанта в структуре МВД России.