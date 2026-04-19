Адама Кадырова наградили медалью в честь 20-летия спецполка «Север»

Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров награжден памятной медалью в честь 20-й годовщины образования специального моторизованного полка «Север» имени Героя России Ахмата Кадырова. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адам Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Адам Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Церемония вручения прошла в Грозном во время митинга, посвященного годовщине полка. Речь идет о 141-м специальном мотострелковом полке «Север». Он был назван в честь отца главы республики. Во время церемонии отмечалось, что за это время с участием военнослужащих подразделения Росгвардии было организовано более 1 тыс. специальных операций, в том числе против преступных группировок.

С октября 2023 года — после избиения в следственном изоляторе осужденного за оскорбление чувств верующих и госизмену Никиты Журавеля — Адам Кадыров получил около десятка наград. Среди них — звание Героя Чечни, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» I степени, «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Дуслык» (второй по значимости орден Татарстана).