Адама Кадырова наградили медалью за охрану Запорожской АЭС

Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров награжден медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Об этом сообщил глава региона, его отец Рамзан Кадыров.

В Telegram-канале 17 января он разместил видеозапись с совещания, которое Адам Кадыров провел с командирами силовых ведомств Чечни. Во время мероприятия главе чеченского Совбеза вручили золотую медаль от «Росэнергоатома». Рамзан Кадыров пояснил, что его помощника наградили «за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС».

Глава Чечни не уточнил, когда состоялось указанное совещание и награждение. ТАСС отмечает, что «ранее в социальных сетях распространялась информация об аварии в Грозном, в которой травмы якобы получил Адам Кадыров». Власти Чечни сообщения о ДТП не комментировали. При этом в бойцовском клубе «Ахмат» опровергли другие сообщения по теме — о гибели в аварии бойца MMA Хамзата Чимаева. В клубе попросили «не верить слухам и не распространять их».