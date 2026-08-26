Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нальчике начали слушать дело 11 обвиняемых в подготовке терактов в Дагестане

Южный окружной военный суд в Нальчике приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 предполагаемых участников банды, которых обвиняют в подготовке терактов в Дагестане. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заседания проходят в закрытом режиме. Изначально дело планировали рассматривать в Ростове-на-Дону, однако впоследствии его рассмотрение территориально перенесли в Нальчик.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты планировали теракты для устрашения жителей Дагестана. В качестве целей они выбрали воинскую часть Вооруженных сил РФ в Кизляре, а также здания МВД и ФСБ в республике.

По версии следствия, обвиняемые приобрели оружие и боеприпасы, а летом 2024 года — вещества и предметы для изготовления взрывчатых устройств. Фигуранты, как утверждается, изготовили самодельные взрывные устройства и перевезли их в тайник.

Впоследствии взрывчатые вещества были обнаружены и обезврежены сотрудниками ФСБ.

Валерий Климов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд