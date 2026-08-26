В Нальчике начали слушать дело 11 обвиняемых в подготовке терактов в Дагестане
Южный окружной военный суд в Нальчике приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 предполагаемых участников банды, которых обвиняют в подготовке терактов в Дагестане. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Заседания проходят в закрытом режиме. Изначально дело планировали рассматривать в Ростове-на-Дону, однако впоследствии его рассмотрение территориально перенесли в Нальчик.
Согласно обвинительному заключению, фигуранты планировали теракты для устрашения жителей Дагестана. В качестве целей они выбрали воинскую часть Вооруженных сил РФ в Кизляре, а также здания МВД и ФСБ в республике.
По версии следствия, обвиняемые приобрели оружие и боеприпасы, а летом 2024 года — вещества и предметы для изготовления взрывчатых устройств. Фигуранты, как утверждается, изготовили самодельные взрывные устройства и перевезли их в тайник.
Впоследствии взрывчатые вещества были обнаружены и обезврежены сотрудниками ФСБ.