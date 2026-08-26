Нет денег — нет банкротства

В Ростовской области суд прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Донсплавсталь» в связи с отсутствием средств, достаточных для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему. Компания должна кредиторам 128,3 млн руб. По мнению экспертов, прекращение процедуры не означает списания всех долгов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области прекратил процедуру банкротства ростовского ООО «Донсплавсталь», специализирующегося на оптовой торговле отходами и ломом. Соответствующая информация содержится в картотеке областного арбитража.

Согласно материалам дела, иск о признании себя несостоятельной подала сама компания в марте 2026 года. По данным должника, на 16 марта 2026 года общая сумма требований кредиторов составляла более 128,8 млн руб., включая 128,3 млн руб. кредиторской задолженности и почти 479,4 тыс. руб. задолженности по налогам и сборам. При этом, у металлотрейдера не оказалось ни имущества, ни денежных средств, ни дебиторской задолженности.

В ходе рассмотрения дела судья запросил у участников общества согласие на финансирование процедуры банкротства. Однако директор ООО «Донсплавсталь» Антон Чхвимиани уведомил суд об отсутствии средств на это, а другие участники общества также не выразили готовности взять расходы на себя. Доказательств возможности финансирования процедуры из иных источников в материалы дела не поступило.

Суд прекратил производство банкротства из-за отсутствия средств на покрытие судебных расходов и вознаграждения арбитражному управляющему, что следует из нормы закона и соответствует отсутствующему финансированию процедуры, считает партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

«Решение выглядит правомерным и экономически обоснованным, позволяя не расходовать бюджет на неосуществимую процедуру»,— считает эксперт.

По мнению ведущего юрисконсульта «Юрэнергоконсалт» Даниила Ермолаева, прекращение производства по делу ни коим образом не означает, что ООО «Донсплавсталь» будет ликвидировано или освобождено от имеющихся обязательств. Ввиду чего оно продолжает существовать как юридическое лицо и не исключается из ЕГРЮЛ. Это, отмечает юрист, также означает, что долги компании, заявленные в размере свыше 128 млн руб., сохраняются в полном объеме.

«Кредиторы вправе взыскивать их в обычном порядке: инициировать исполнительное производство и получать исполнительные листы, предъявлять их в банки и добиваться удовлетворения своих требований с помощью судебных приставов, обращать взыскание на имущество, счета и дебиторскую задолженность, если они, конечно, будут найдены»,— отметил господин Ермолаев.

Более того, прекращение дела не лишает кредиторов и возможности вновь инициировать банкротство. Но это предполагает, что кто-то из них согласится профинансировать процедуру, либо будут обнаружены активы должника, достаточные для покрытия расходов.

Эксперт добавил, что в данном случае обстоятельства таковы, что банкротство «Донсплавстали» невыгодно кредиторам вдвойне, поскольку уже на старте понятно, что у должника нет средств даже для покрытия связанных с банкротством расходов, а это значит, что кредиторы третьей очереди, скорее всего, останутся и вовсе ни с чем. «Единственное, что может помочь кредиторам — привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих его лиц. Но, опять же, это имеет смысл только при условии, что у них есть имущество, на которое можно будет обратить взыскание в счет удовлетворения требований к должнику»,— говорит Даниила Ермолаев.

Определение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Донсплавсталь» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 17 мая 2019 года, на данный момент является действующей. Основной вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом. Учредителем и гендиректором является Антон Чхвимиани. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Согласно финансовой отчетности за 2023 год (последняя опубликованная), выручка компании выросла на 1578% — до 140,9 млн руб., при этом убыток составил 254 тыс. руб.

Наталья Горбенко