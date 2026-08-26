Суд в Краснодаре утвердил приговор фигурантам дела о гибели ребенка от удара током в подъезде

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор директору и двум сотрудникам ремонтно-эксплуатационного предприятия, признанным виновными в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности и повлекших гибель двухлетней девочки. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Установлено, что в 2022 году директором Ремонтно-эксплуатационного предприятия №5 была Наталья Глухова, инженером работала Наталья Вирх, мастером-электриком — Илья Солнцев. В их обязанности входили содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на улице Трамвайной в Краснодаре, в том числе осмотр электросетей, оборудования и распределительных щитов.

Как установил суд, сотрудники предприятия не устранили нарушения, связанные с размещением распределительного щита в подъезде. Он находился за пределами электропомещения, не имел необходимых предупреждающих знаков, а запирающее устройство было неисправно. В результате доступ к оборудованию не был ограничен.

4 июня 2022 года двухлетняя девочка подошла к щиту с открытой дверью и коснулась руками находившихся под напряжением 380 В оголенных токоведущих шин. От поражения электрическим током ребенок погиб.

Суд отметил, что подсудимые не намеревались причинить смерть, однако при должной внимательности и предусмотрительности должны были предвидеть возможность таких последствий.

Илье Солнцеву и Наталье Вирх назначено по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, им запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг и выполнением работ в сфере ЖКХ. Отбывание наказания Наталье Вирх отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Наталья Глухова получила два года лишения свободы условно с двухлетним запретом на работу в сфере ЖКХ.

Апелляционная инстанция признала приговор законным и обоснованным, оставив решение Советского районного суда Краснодара без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков