На Дону в слободе Красюковской спрос на посуточные квартиры вырос в полтора раза

Слобода Красюковская Ростовской области вошла в топ-10 небольших населенных пунктов по росту спроса на посуточную аренду квартир летом 2026 года. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе сервиса Авито Путешествия.

Красюковская расположена на правом берегу Грушевки вблизи северной части Новочеркасска. На территории слободы находятся заказники «Аютинские склоны», «Панская балка», «Осиповская балка», где растут около 200 видов цветковых растений. Почвенный покров заказников занесен в Красную Книгу РФ, как образец редких почв степной зоны.

По данным сервиса Авито Путешествия, этим летом спрос на бронирование посуточного жилья в Красюковской вырос на 150%. Средняя стоимость аренды составляет 2,3 тыс. руб.

В целом по России наиболее заметный рост бронирований квартир зафиксирован в Кяхте в Бурятии и в поселке Заречье в Московской области, а загородных домов — в Тайцах Ленинградской области и Кольцове Новосибирской области. В топ-10 также вошли поселок Рефтинский в Свердловской области (спрос вырос на 174%), село Бреды в Челябинской области (+166%), Спасск-Дальний (+164%) и Дальнереченск (+153%) в Приморском крае, слобода Красюковская в Ростовской области (+150%), Жуковка в Брянской области (+148%) и Отрадное в Ленинградской области (+132%).

Как считает коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина, малые города и населенные пункты становятся заметной альтернативой популярным туристическим направлениям. «Их выбирают для разных сценариев: коротких поездок недалеко от мегаполисов, отдыха на природе и знакомства с локальной историей. Посуточная аренда делает такие маршруты более доступными и гибкими, особенно там, где выбор гостиниц ограничен»,— прокомментировала она.

Кристина Федичкина