Памфилова: более 2 млн человек намерены проголосовать на выборах онлайн

Заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 2,05 млн избирателей, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, пока продолжается подача заявлений для голосования по месту нахождения: их подано более 571 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Для участия в дистанционном электронном голосовании заявления подали уже более двух миллионов (человек.—"Ъ")... И уже на сей момент их становится больше»,— сказала госпожа Памфилова на заседании комиссии (цитата по ТАСС).

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Регистрация на участие в ДЭГ заканчивается 14 сентября в 23:59 мск. По данным Минцифры, наибольшее количество заявок на участие в ДЭГ поступило из Подмосковья, Алтайского края, Свердловской и Ростовской областей, а также Чувашии.

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Протоколы уходят в сеть».