Протоколы уходят в сеть

Центризбирком (ЦИК) на заседании 19 августа утвердил формы протоколов и сводных таблиц об итогах голосования на выборах в Госдуму, а также определил перечень избирательных комиссий, которые смогут составлять и пересылать эти документы в электронном виде. Пока возможность оцифровать протоколы есть у комиссий уровнем не ниже территориальных, но в ЦИКе не исключают, что в приграничных регионах по новым правилам смогут работать и участковые комиссии. Дело за малым: снабдить всех членов избиркомов усиленными цифровыми подписями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центризбиркома Элла Памфилова (слева) и секретарь ЦИК Наталья Бударина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Председатель Центризбиркома Элла Памфилова (слева) и секретарь ЦИК Наталья Бударина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В утвержденный ЦИКом перечень вошли 80 территориальных и региональных избиркомов в 32 регионах. Судя по географической карте, которую продемонстрировал зампред комиссии Николай Булаев, новые правила распространяются почти на две трети территории РФ. Фактически обязательные к заполнению бумажные протоколы сохранятся только в центральной части страны.

Оформление протоколов об итогах голосования и сводных таблиц в электронном виде на этих выборах будет применяться впервые: поправки, предусматривающие такую возможность, были внесены в избирательное законодательство минувшей весной. В ЦИКе рассчитывают, что новая технология позволит сократить время подведения итогов голосования и расходы избиркомов: многие из них находятся на значительном удалении от административных центров, и доставка документов становится для них трудоемкой и финансово затратной процедурой.

Теперь же первые экземпляры протоколов и сводных таблиц будут формироваться в ГАС «Выборы» и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью. Вторые экземпляры продолжат составлять на бумаге, их будут хранить в соответствующей комиссии.

География нововведения не случайна, отметил господин Булаев: это прежде всего удаленные территории, и внедрение там электронной системы передачи документов значительно облегчит труд членов избирательных комиссий, а также сократит сроки подведения итогов голосования. Кроме того, господин Булаев предложил отдельно проработать вопрос об электронной доставке протоколов не только от территориальных, но и от участковых комиссий, по крайней мере в регионах, где возможны чрезвычайные ситуации. Требование немедленно доставить протокол в вышестоящую комиссию иногда может быть сопряжено с очень сильными рисками, подчеркнул зампред ЦИКа. Он пояснил, что речь идет о Севастополе, Крыме, Белгородской области и других приграничных территориях, где «ситуация в ночи становится еще более непредсказуемой».

Это предложение горячо поддержала председатель ЦИКа Элла Памфилова. «Мы должны быть готовы каждую минуту, каждую секунду к тем или иным экстремальным непредвиденным ситуациям, и у нас должны быть навыки и методы, как этого избегать»,— заявила она.

Единственное, что пока угрожает успешному внедрению новой технологии,— это тот факт, что не все члены избиркомов обзавелись усиленной цифровой подписью.

Сейчас из 816 членов комиссий, которые должны будут заверять электронные протоколы, такие подписи есть только у 642, рассказал Николай Булаев. Хуже всего с этим обстоят дела в Забайкалье (там электронные подписи до сих пор не получили 36 человек), на Камчатке (38) и в Красноярском крае (29). В Тюменской области не обзавелись усиленной цифровой подписью 10 из 14 членов облизбиркома. Между тем протокол считается подписанным, когда под ним стоят автографы большинства членов комиссии, напомнил господин Булаев.

Анастасия Корня