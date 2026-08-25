На участие в дистанционном голосовании зарегистрировались 2 млн человек

На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) зарегистрировались 2 млн человек, сообщает Минцифры. Наибольшее количество заявок, начиная с 3 августа, поступило из Московской области (389 тыс.), Алтайского края (187 тыс.), Свердловской (179 тыс.) и Ростовской (169 тыс.) областей, а также Чувашии (108 тыс.). По данным министерства, ежедневно на участие в ДЭГ приходится около 100 тыс. заявлений.

В этом году онлайн-голосование без посещения избирательного участка будет доступно жителям 33 регионов, что считается самым большим количеством за время существования сервиса. На федеральной платформе ДЭГ участие примут избиратели с постоянной регистрацией из включенных в список субъектов, а для граждан с постоянной регистрацией в Москве — на портале mos.ru.

Выборы депутатов Госдумы, а также региональных и местных компаний пройдут в России с 18 по 20 сентября. Регистрация на участие в ДЭГ заканчивается 14 сентября в 23:59 по мск — до этого времени избиратель может отозвать заявку или отменить выбор участка через «Госуслуги».

По оценке ЦИК , в сентябре этого года онлайн-голосование может охватить 48,4 млн избирателей. Впрочем, такую возможность предоставили лишь тем регионам, которые уже получили подобный опыт во время прошлых кампаний. Среди участников ДЭГ не появилось и четырех новых регионов, на территории которых продолжает действовать военное положение (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области).