На участие в дистанционном голосовании зарегистрировались 2 млн человек
На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) зарегистрировались 2 млн человек, сообщает Минцифры. Наибольшее количество заявок, начиная с 3 августа, поступило из Московской области (389 тыс.), Алтайского края (187 тыс.), Свердловской (179 тыс.) и Ростовской (169 тыс.) областей, а также Чувашии (108 тыс.). По данным министерства, ежедневно на участие в ДЭГ приходится около 100 тыс. заявлений.
В этом году онлайн-голосование без посещения избирательного участка будет доступно жителям 33 регионов, что считается самым большим количеством за время существования сервиса. На федеральной платформе ДЭГ участие примут избиратели с постоянной регистрацией из включенных в список субъектов, а для граждан с постоянной регистрацией в Москве — на портале mos.ru.
Выборы депутатов Госдумы, а также региональных и местных компаний пройдут в России с 18 по 20 сентября. Регистрация на участие в ДЭГ заканчивается 14 сентября в 23:59 по мск — до этого времени избиратель может отозвать заявку или отменить выбор участка через «Госуслуги».
По оценке ЦИК , в сентябре этого года онлайн-голосование может охватить 48,4 млн избирателей. Впрочем, такую возможность предоставили лишь тем регионам, которые уже получили подобный опыт во время прошлых кампаний. Среди участников ДЭГ не появилось и четырех новых регионов, на территории которых продолжает действовать военное положение (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области).
К 19 августа 2026 года на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на сентябрьских выборах в Госдуму подано более 1,5 млн заявок. Еще 375,8 тыс. заявлений были поданы через площадку «Мобильный избиратель», позволяющую голосовать на любом избирательном участке независимо от прописки.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 24 июня 2026 года сообщила о поступлении заявок от 33 регионов на проведение ДЭГ на выборах в Госдуму. ЦИК одобрил заявки только у регионов, имеющих опыт проведения онлайн-голосования, включая 32 субъекта с соответствующим опытом и Москву.
В марте 2026 года около 40 субъектов России подали заявления о применении ДЭГ на предстоящей парламентской кампании, однако зампред ЦИКа Николай Булаев отмечал, что Центризбирком не всегда и не полностью удовлетворяет все поступающие заявки. В единый день голосования 2025 года онлайн-голосование проводилось в 24 регионах.