В Северной Осетии погиб бывший замминистра по нацполитике Андрей Бессонов

Бывший первый заместитель министра по национальной политике и внешним связям Республики Северная Осетия — Алания, а также бывший главный федеральный инспектор по региону Андрей Бессонов скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщили в прессслужбе министерства по национальной политике и внешним связям.

Андрей Бессонов погиб 21 августа. Обстоятельства случившегося не уточняются.

Андрей Бессонов прошел значительный служебный путь в системе государственного управления. В 2010–2013 годах он занимал должность федерального инспектора по РСОА в аппарате полномочного представителя президента РФ в СКФО. Позднее был назначен федеральным инспектором по РСОА департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления аппарата полпреда президента в СКФО.

С 2019 года господин Бессонов работал первым заместителем министра РСОА по национальной политике и внешним связям. В этой должности он оставался до марта 2026 года.

Мария Хоперская