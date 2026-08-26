«Роза Хутор» расширяет возможности событийного туризма: фестиваль Comedy Club и Гастрофест х Т-Банк собрали около 25 000 гостей

Насыщенная культурная, развлекательная и гастрономическая программа дополнила возможности активного отдыха в горах для всей семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фотограф Николай Ставский Фото: фотограф Николай Ставский

Впервые за восемь лет съемки популярного юмористического шоу Comedy Club прошли за пределами Москвы на курорте «Роза Хутор». Площадкой стал самый крупный в горном кластере многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл» площадью 10 000 квадратных метров с возможностью трансформации под любые форматы. Зрителей ждало живое шоу без телевизионных перебивок, ограничений эфирного времени и пауз между выступлениями. На сцену «Роза Холл» вышли ведущие резиденты Comedy Club: Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, группа USB, Антон Иванов, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, Алексей Шальнов, Костя Бутусов, Иван Половинкин, Женя Синяков, Роман Сафонов и другие. За два дня фестиваля прошло пять съемочных сеансов, их посетили более 4000 зрителей. Для удобства гостей отели курорта, расположенные в шаговой доступности от «Роза Холл», предоставили специальные скидки на проживание — до 30%.

Пятый год на «Роза Хутор» проходит Гастрофест x T-Банк. В этот раз он впервые объединил все курорты горного кластера, предложив гостям все многообразие гастрономической карты региона. Горная Олимпийская деревня на высоте более 1000 метров над уровнем моря превратилась в единое «вкусное» пространство с корнерами известных заведений, зонами отдыха и фотолокациями. За три дня участниками события стали более 19 000 человек. Их ждали локальные специалитеты и фестивальное меню в ресторанах, авторская кухня лучших шеф-поваров, дегустации и мастер-классы, выступления диджеев и кавер-групп. В рамках гастрофеста в парке альпак «Пача Мама» на «Роза Хутор» состоялся первый в Сочи фестиваль «Альпака Фест». Посетители могли познакомиться с пушистыми животными, принять участие в тематических занятиях — йоге и арт-терапии, а также попробовать блюда южноамериканской кухни.

— «Роза Хутор» постоянно развивает круглогодичный событийный и деловой календарь, объединяя активный отдых в горах с фестивалями и концертами. Это расширяет впечатления гостей и укрепляет статус курорта как одного из центров событийного туризма России,— отметила директор департамента продаж «Роза Хутор» Юлия Кесова.

Насыщенная событийная программа на «Роза Хутор» продолжается. 28 августа в «Роза Холл» пройдет гала-концерт молодых солистов — участников Летней академии Санкт-Петербургского Дома музыки в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус — Роза Хутор». Зрители получат уникальную возможность услышать тех, кто в ближайшее время покорит мировые сцены.

С 4 по 6 сентября на Т-Банк Rosa Wild Fest соберутся любители бега. Участников ждут три двухдневные гонки и 11 дистанций для любого уровня подготовки.

С 24 по 27 сентября «Роза Хутор» примет осенний аутдор-фестиваль музыки и спорта New Star Weekend 2026. В программе: хайкинг, велогонка, соревнования по скейтбордингу и финал скейт-тура, который проходил в 11 городах России, выступления артистов и диджеев на шести сценах, а также встречи и образовательные сессии с экспертами из сфер спорта, креатива и бизнеса.

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