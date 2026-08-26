Песков заявил о «разрушении киевского режима изнутри»

Украина проигрывает конфликт на поле боя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «киевский режим разрушается изнутри» и «теряет устойчивость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Во время брифинга господина Пескова попросили прокомментировать недавние заявления бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Тот раскритиковал власти страны за коррупцию и призвал провести президентские выборы. «То, что Украина проигрывает конфликт,— это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует. То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и очевидно»,— отреагировал представитель российского президента.

По мнению Дмитрия Пескова, страны Европы не хотят замечать происходящее на Украине, чем совершают большую ошибку. «Квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего»,— добавил пресс-секретарь.

Пятилетний срок Владимира Зеленского в должности президента Украины завершился в мае 2024 года. Выборы в стране не проводят из-за введенного в стране военного положения, которое несколько раз продлевалось. В Евросоюзе говорили, что не считают необходимым высказываться о проведении выборов на Украине.

Михаил Федоров записал видеообращение 18 августа, за день до голосования в Верховной раде по кандидатуре его преемника. По словам господина Федорова, в условиях боевых действий деньги должны идти на оборону, «а не в частный карман, для достижения политического влияния или поддержания чьих-то схем». Он призвал провести президентские выборы на Украине, не дожидаясь окончания боевых действий.

Подробности — в материале «Ъ» «Опальный министр обороны Украины сменил прицел».