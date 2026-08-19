Опальный министр обороны Украины сменил прицел

Верховная рада Украины утвердила назначение бывшего главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары новым главой Минобороны. На этом посту он сменил уволенного президентом Михаила Федорова, возвращения которого до сих пор требуют протестующие. Тем временем сам Федоров, набирающий все большую популярность в стране, выступил с резкой критикой властей за коррупцию и призвал провести президентские выборы даже в условиях военного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Федоров

Фото: Alina Smutko / Reuters Михаил Федоров

Фото: Alina Smutko / Reuters

19 августа Верховная рада голосовала за кандидатов на две ключевые должности в правительстве — главы МИДа и министра обороны. Их назначение утверждается парламентом отдельно от остальных министров, за которых уже проголосовали в середине июля. И если в случае с министром иностранных дел никаких проблем не было (на этот пост переназначен Андрей Сибига), то смена главы оборонного ведомства в прошлом месяце обернулась серьезным политическим кризисом, который пока, судя по всему, далек от разрешения.

312 депутатов Верховной рады поддержали предложение Владимира Зеленского назначить министром обороны Евгения Хмару — последние полгода он был врио главы Службы безопасности Украины, а ранее около 15 лет служил в этой структуре в Центре специальных операций «А». Перед голосованием он уволился с военной службы, поскольку глава ведомства должен быть гражданским лицом. Против его кандидатуры выступили лишь два депутата, воздержавшихся не было.

Между тем, пока шло голосование, у здания украинского парламента собрались десятки протестующих, которые раскритиковали назначение Хмары новым главой Минобороны.

Впрочем, недовольство людей вызывал не столько он сам, сколько громкая история с увольнением спустя полгода после назначения его предшественника — 35-летнего Михаила Федорова.

Причиной этого — что, по словам источников BBC, признал и сам Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» — стал его конфликт с Александром Сырским, на тот момент главнокомандующим ВСУ.

Михаил Федоров говорил, что считал необходимым заменить Александра Сырского, постоянно блокирующего инициативы Минобороны, и просил об этом президента. Но, как затем утверждал Федоров, Сырский поставил Зеленскому ультиматум и вынудил уволить не его, а главу Минобороны.

Увольнение Федорова серьезно пошатнуло и без того нестабильное положение Владимира Зеленского: с середины июля тысячи людей в Киеве и других украинских городах выходили на протесты с требованием восстановить Михаила Федорова в должности и отправить в отставку его противника. Спустя несколько недель Зеленский действительно решился на увольнение Сырского. Однако общественные волнения, хотя и не столь масштабные, не утихают по сей день.

Михаил Федоров называл своей целью в Минобороны модернизацию армии и масштабирование программы по закупке дронов.

Как писала газета Financial Times, многие сотрудники Минобороны и чиновники говорили, что Федоров был препятствием для тех, «кто хотел бы получить выгоду от огромного военного бюджета Украины», поскольку на посту министра он «блокировал попытки предоставить выгодные военные контракты компаниям-фаворитам».

О коррупции Михаил Федоров открыто заговорил и сам в своем видеообращении, опубликованном 18 августа, за день до голосования в Верховной раде по кандидатуре его преемника. По словам Федорова, в условиях боевых действий деньги должны идти на оборону, «а не в частный карман, для достижения политического влияния или поддержания чьих-то схем». Конкретные персоналии он не упомянул, ограничившись общими словами о «системном кризисе управления».

Бывший глава Минобороны прямо выступил против Владимира Зеленского — Федоров обвинил президента в том, что тот подбирает кадры на основе личной преданности, и призвал провести президентские выборы, не дожидаясь окончания боевых действий.

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, но по украинскому законодательству, пока действует военное положение, проводить выборы нельзя. Впрочем, в декабре прошлого года Зеленский и сам допускал, что Верховная рада может создать правовую основу для выборов, но лишь если США и Европа гарантируют безопасность на период голосования.

Заявление Федорова оживило дискуссии о его возможных политических амбициях, хотя еще недавно он утверждал, что хочет лишь вернуться в Минобороны (так он объяснял свой отказ от остальных должностей, которые ему предлагал президент). На этом фоне особенно примечателен рост его популярности. Так, согласно августовскому опросу Киевского международного института социологии, рейтинг доверия Федорову составляет 63% и по этому показателю он проигрывает лишь бывшему главкому ВСУ, ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному (66%). Рейтинг доверия Зеленскому составляет 56%.

Лусине Баласян