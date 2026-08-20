В ЕС не сочли нужным комментировать проведение выборов на Украине

Евросоюз не считает необходимым высказываться о проведении выборов на Украине. При этом страны-члены сообщества готовы поддержать избирательный процесс, если Киев примет такое решение, сообщила пресс-секретарь главы евродипломатии Анитта Хиппер.

«Что касается выборов, то Украина сама решает, когда их проводить,... и ЕС готов поддержать Украину на протяжении всего избирательного процесса, включая соблюдение соответствующих демократических стандартов и требований»,— сказала госпожа Хиппер на брифинге (цитата по «Интерфаксу»). Так она прокомментировала заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

В своем видеообращении 18 августа Михаил Федоров раскритиковал власти Украины за коррупцию и призвал провести президентские выборы даже в условиях военного положения. Пятилетний срок Владимира Зеленского как президента Украины завершился в мае 2024 года. Выборы не состоялись из-за введенного в стране военного положения, которое несколько раз продлевалось.