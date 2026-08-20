В ЕС не сочли нужным комментировать проведение выборов на Украине
Евросоюз не считает необходимым высказываться о проведении выборов на Украине. При этом страны-члены сообщества готовы поддержать избирательный процесс, если Киев примет такое решение, сообщила пресс-секретарь главы евродипломатии Анитта Хиппер.
«Что касается выборов, то Украина сама решает, когда их проводить,... и ЕС готов поддержать Украину на протяжении всего избирательного процесса, включая соблюдение соответствующих демократических стандартов и требований»,— сказала госпожа Хиппер на брифинге (цитата по «Интерфаксу»). Так она прокомментировала заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.
В своем видеообращении 18 августа Михаил Федоров раскритиковал власти Украины за коррупцию и призвал провести президентские выборы даже в условиях военного положения. Пятилетний срок Владимира Зеленского как президента Украины завершился в мае 2024 года. Выборы не состоялись из-за введенного в стране военного положения, которое несколько раз продлевалось.
В феврале 2026 года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласился провести отложенные из-за военного положения выборы в «сжатые сроки» вместе с референдумом по мирному соглашению, при этом американская сторона, по данным Financial Times, настаивала на проведении мероприятия до 15 мая. В декабре 2025 года Владимир Зеленский заявлял, что готов провести выборы в стране в течение ближайших 60-90 дней, если США и Евросоюз обеспечат безопасность голосования. Европейский союз считает перенос сроков президентских выборов и продление полномочий действующего президента Владимира Зеленского внутренним делом Украины, как заявляла представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Масрали в апреле 2024 года.
В июне 2026 года на двухдневном саммите лидеры стран Евросоюза начали обсуждение с видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. В то время ни о каком скорейшем присоединении Украины к ЕС речи не шло, несмотря на поданную Киевом заявку о вступлении. Председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что президенты и премьер-министры поприветствуют начало предметных переговоров по евроинтеграции Украины и обсудят «обоюдоострый подход — усиление давления на Россию и военной поддержки Украины».
В августе 2026 года Верховная рада голосовала за кандидатов на две ключевые должности в правительстве Украины, включая министра обороны. Назначение министра обороны Евгения Хмары вызвало протесты у здания украинского парламента, а недовольство людей было связано с увольнением его предшественника, Михаила Федорова, спустя полгода после назначения.