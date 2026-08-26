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Житель Туапсе задержан за попытку вступить в террористическую организацию

УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Туапсе, планировавшего присоединиться к запрещенной в России террористической организации. Он был задержан сотрудниками Пограничного управления при попытке покинуть территорию страны, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина через мессенджер Telegram инициативно связался с представителем террористической организации, получил инструкции от куратора и предпринял попытку выезда за границу.

Фигурант дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

УФСБ отмечает, что все лица, согласившиеся на содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

Алина Зорина

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