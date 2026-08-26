Более 40% краснодарцев готовы занять деньги на образование ребенка

В Краснодаре занять деньги у родственников или друзей на образование детей готов 41% родителей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики цифровой финтех-компании «Альфа-Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно исследованию, накопления в этих целях планируют использовать 27% краснодарцев, 25% ради образования детей готовы отказаться от крупной покупки, 8% могут взять кредит, 5% — рассрочку.

Эксперты финтех-компании «Альфа-Деньги» также рассказали, что 30% жителей кубанской столицы готовы сократить другие расходы ради спортивных или творческих занятий ребенка, 25% — ради подготовки к экзаменам и поступлению в университет. Ради занятий с репетитором пересмотреть семейные расходы согласны 15%, ради языковых курсов — 12%.

Сократить траты для того, чтобы обучить ребенка в другом городе, готовы 8% опрошенных, дать образование в частной школе — только 4%, отправить ребенка в лагерь или образовательную поездку — 2%. Почти треть родителей (29%) считают, что расходы на образование должны укладываться в текущий семейный бюджет.

Если платить за развитие и образование ребенка все же придется, 29% семей могут отложить ремонт или покупку жилья, 24% — сократить расходы на отпуск и путешествия, 20% — перенести покупку автомобиля. Еще 9% готовы экономить на развлечениях, ресторанах и кафе, 7% — на новой технике и мебели. Не готов отказываться от других расходов почти каждый пятый (19%) опрошенный.

При этом 69% краснодарских родителей считают, что школьное образование в России должно оставаться бесплатным, 20% — что основное образование должно быть бесплатным, а дополнительные возможности могут предоставляться за деньги, 11% — что хорошее школьное образование может быть платным.

Схожее отношение родители демонстрируют и к дополнительным занятиям. Больше половины опрошенных (52%) считает, что кружки, секции и другие занятия для развития ребенка должны быть бесплатными. Среди тех, кто готов за них платить, приемлемая сумма составляет в среднем 3 тыс. руб. в месяц.

Для тех, кто готов платить за частную школу, допустимая цена в Краснодаре составляет в среднем 31 тыс. руб. в месяц. При этом 44% называют комфортной стоимость до 20 тыс. руб. в месяц, а 12% готовы платить более 50 тыс. руб.

Маргарита Синкевич