Банк «Кубань Кредит» стал партнером медиафорума «Вся Россия-2026»

В Сочи стартовал XXX Всероссийский форум современной журналистики «Вся Россия-2026». Банк «Кубань Кредит» выступил партнером крупнейшего ежегодного профессионального события, организованного Союзом журналистов России при поддержке Фонда президентских грантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Кубань Кредит» Фото: пресс-служба «Кубань Кредит»

Юбилейный 30-й Форум «Вся Россия» продлится с 25 по 31 августа 2026 года. Мероприятие ориентировано на представителей медиасообщества и проводится для обсуждения актуальных вопросов отрасли, обучения и обмена опытом. Масштабный проект объединяет на своей площадке более тысячи работников СМИ и пресс-служб, экспертов в сфере массовых коммуникаций и блогеров со всей страны.

Специалисты блока внешних коммуникаций Банка «Кубань Кредит» принимают участие в работе Форума. При содействии кредитной организации для гостей мероприятия подготовлена специальная приветственная зона, где все желающие могут попробовать традиционные кубанские блюда и напитки, а также познакомиться с актуальными банковскими продуктами и услугами.

Главными темами деловой программы Форума станут тренды современного медиарынка, трансформация контент-стратегий и практические инструменты работы в цифровую эпоху. Повестка включает большое количество мероприятий, мастер-классов, презентаций и творческих встреч. Завершится форум торжественной церемонией награждения призеров и победителей Конкурса Союза журналистов России.

Банк «Кубань Кредит» на протяжении многих лет активно взаимодействует с региональным отделением Союза журналистов России, является соорганизатором конкурса журналистских работ на тему финансовой культуры и выступает партнером проекта «Золотой фотообъектив Кубани».

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