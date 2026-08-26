Над Севастополем сбили четыре БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали четыре беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По его словам, военные ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали четыре вражеских беспилотника над Севастополем. Никто из граждан не пострадал. Спасательная служба города не зафиксировала никаких повреждений объектов инфраструктуры.

«Напоминаю, если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, то не подходите к таким находкам, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации»,— отметил Михаил Развожаев.

Ранее глава Севастополя сообщал о трех сбитых беспилотниках. Их ликвидировали в районе Северной стороны и в Балаклавском районе над акваторией Черного моря на отдалении от берега.

Алина Зорина