Более 5 тысяч мероприятий провели в 2025 году контрольно-счетные органы муниципалитетов Кубани

В 2025 году контрольно-счетные органы муниципалитетов Краснодарского края провели более 5,2 тыс. контрольных и экспертных мероприятий. В ходе проверок они выявили нарушения на общую сумму свыше 82,1 млрд руб., в бюджеты было возвращено почти 85 млн руб. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По словам господина Бурлачко, краевая Контрольно-счетная палата взаимодействует с муниципальными органами финансового контроля в рамках отраслевого совета. В прошлом году состоялись четыре заседания его президиума и ежегодная конференция с участием представителей всех 44 муниципальных контрольно-счетных палат.

Одним из направлений сотрудничества стали совместные и параллельные проверки. В 2025 году краевая и муниципальные палаты провели одно совместное и четыре параллельных контрольных мероприятия. В их рамках проверялись, в частности, развитие региональной дорожной сети, управление краевыми и муниципальными земельными ресурсами, а также использование бюджетных средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса.

Отдельное внимание уделяется подготовке специалистов муниципального финансового контроля. При поддержке Законодательного собрания на базе Краснодарского института агробизнеса проводятся обучающие семинары. В 2025 году их участниками стали 60 финансовых инспекторов, в 2026 году обучение уже прошли около 100 представителей муниципальных образований края.

Господин Бурлачко отметил, что депутатский корпус высоко оценивает работу финансовых инспекторов, подчеркнув важность независимого и внешнего контроля за использованием бюджетных средств как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

Вячеслав Рыжков