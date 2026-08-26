На Ставрополье число вакансий в малом и среднем бизнесе выросло на 4%

К июню 2026 года в Ставропольском крае было открыто свыше 2,1 тыс. вакансий в сегментах среднего, малого и микробизнеса (СМБ) — это на 4% превышает показатель января, когда число опубликованных предложений составляло 2 тыс. Как пояснили эксперты, динамика отчасти обусловлена высокой деловой активностью небольших компаний. Об этом свидетельствуют данные прессслужбы платформы онлайнрекрутинга hh.ru.

С начала года на региональном рынке труда размещено 13,3 тыс. вакансий, ориентированных на СМБсегмент. В исследовании отмечается устойчивая ежемесячная динамика объема предложений.

Структура спроса различается по сегментам бизнеса. В среднем бизнесе Ставропольского края (январь — июнь 2026 года) лидируют следующие отрасли: розничная торговля (16%), строительство и недвижимость (11%), автомобильный бизнес (11%), продукты питания (10%), товары народного потребления (непищевые) (7%).

В малом бизнесе региона в топ5 вошли: розничная торговля (11%), товары народного потребления (непищевые) (10%), строительство и недвижимость (8%), гостиницы, рестораны, общепит и кейтеринг (6%), продукты питания (6%).

Для микробизнеса (в том числе в Ставропольском крае) наиболее востребованными оказались: розничная торговля (13%), услуги для бизнеса (11%), строительство и недвижимость (10%), энергетика (9%), медицина, фармацевтика и аптеки (8%).

Мария Хоперская