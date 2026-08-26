СЗ «Ростовстрой-Дон» получит 93 гектара под жилой проект с соцобъектами

В РостовенаДону ООО «Специализированный застройщик „РостовстройДон“» получит в аренду без торгов земельные участки общей площадью 93.1 тыс. кв. м под реализация крупного жилищного проекта в границах пер. Элеваторный — пер. Нефтяной — ул. Таганрогская. Ключевое условие предоставления земли — строительство соцобъектов. Соответствующая информация содержится в распоряжении губернатора Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В рамках проекта компания должна возвести и безвозмездно передать городу и региону три детских сада на 255 мест каждый (ввод запланирован до декабря 2027, 2028 и 2029 годов соответственно), общеобразовательный комплекс на 2,5 тыс. учащихся ( до декабря 2029 года), поликлинику на 250 посещений в смену (200 — для взрослых, 50 — для детей) — также до декабря 2029 года.

Кроме того, застройщик обязан обустроить опорный (участковый) пункт полиции площадью 85,7 кв. м — он будет встроен в один из многоквартирных домов.

Детсады и школу передадут в муниципальную собственность РостованаДону, поликлинику — в государственную собственность Ростовской области. Передача должна произойти в течение полугода после ввода объектов в эксплуатацию.

Помимо соцобъектов, застройщик берет на себя целый блок работ по развитию территории: инженерная подготовка участка, создание и благоустройство парка и сквера, обустройство магистрального кольца с озеленением, мощением и малыми архитектурными формами и компенсационная высадка зеленых насаждений при сносе существующих.

Срок выполнения работ по благоустройству — 36 месяцев, начиная с третьего квартала 2027 года.

Участки под строительство (в том числе под детсады, школу и поликлинику) предоставят в аренду на семь лет без проведения торгов. При заключении договора будет действовать запрет на субаренду и передачу прав третьим лицам, а также право арендодателя на односторонний отказ от договора, если застройщик не выполнит взятые обязательства.

Наталья Белоштейн