Режим ЧС введен в заповеднике «Утриш» на Кубани из-за пожара

В заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае развернут оперативный штаб из-за пожара, площадь которого достигла 70 га. Введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

К тушению привлекут самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. По словам губернатора, локальные очаги возгорания занимают 15 га. «Первоочередная задача — остановить распространение огня. Работу осложняет сильный ветер в районе тушения и труднодоступная местность. В ближайшее время продолжим наращивать группировку сил и средств»,— добавил господин Кондратьев.

Пожар на территории заповедника «Утриш» начался 25 августа из-за падения беспилотника. К утру 26 августа площадь возгорания выросла в два с половиной раза. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 30 единиц техники. В целях безопасности власти Анапы ограничили въезд на территорию заповедника.

Подробности — в материале «Ъ-Кубань» «Утриш в огне».