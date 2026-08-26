Под Анапой ограничили въезд на Утриш из-за пожара

Въезд на Утриш под Анапой временно ограничен из-за работ по тушению пожара. На въезде со стороны ВДЦ «Смена» дежурит полиция, сообщила пресс-служба администрации города.

«Данная мера принята в связи с проведением работ по ликвидации пожара на территории заповедника "Утриш"»,— уточняется в пресс-релизе, опубликованном в «Максе».

Пожар на территории заповедника «Утриш» начался 25 августа из-за падения беспилотника. К утру 26 августа площадь возгорания выросла до 70 га. В тушении задействовано более 100 человек.