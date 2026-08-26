Над Севастополем сбили три БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, сейчас военные в Севастополе отражают очередную атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Три беспилотных летательных аппарата были сбиты в районе Северной стороны и в Балаклавском районе над акваторией Черного моря на отдалении от берега.

Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности. Гражданам необходимо покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— отметил Михаил Развожаев.

Алина Зорина