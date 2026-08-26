Агрокомплекс «Лабинский» усилил контроль качества в разгар сезона переработки сахара

Сахарные заводы агрокомплекса «Лабинский» в Тимашевском, Каневском и Курганинском районах перешли на круглосуточный режим работы и увеличили продолжительность сезона переработки свеклы до 165 дней. Решение связано с повышенной нагрузкой: предприятия уже переработали первые 323,9 тысяч тонн новой сахарной свеклы и произвели около 52 тыс. тонн сахара, 17,6 тыс. тонн жома и примерно 13 тыс. тонн мелассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Агрокомплекс "Лабинский"» Фото: пресс-служба ООО «Агрокомплекс "Лабинский"»

— Плановая мощность наших трех заводов 16 тысяч тонн в сутки, а в связи большим объемам свеклы в данный момент переработка сост. 17, 7 тыс. тонн в сутки. В 2026 году планируемый объем сахарной свеклы в зачетном весе — 2,4 млн тонн. Это внушительная нагрузка, поэтому все заводы увеличили сезон с привычных 130 до 165 рабочих дней,— сообщил заместитель генерального директора ООО «Агрокомплекс «Лабинский»» Алексей Пешков.

В холдинг входят три сахарных производства — АО «Каневсксахар», ООО «Тимашевский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский»». Предприятия работают в 17 районах Краснодарского края и выполняют полный цикл — от выращивания до хранения и переработки технических культур и зерновых.

Урожайность сахарной свеклы на полях предприятий агрокомплекса в этом году оказалась на 13% выше плановой и составила в среднем 52,6 тонны с гектара. Это выше прошлогодней урожайности — в два раза. Рост урожайности культуры по всему краю обеспечил высокий приток сырья на заводы и увеличил их загрузку. В связи с высокими объемами урожая и увеличением продолжительности сезона компания дополнительно координирует графики приема свеклы с каждым партнером в индивидуальном порядке.

Сезонность повышает риски — поэтому жесткий контроль качества особенно важен. По словам технологов холдинга, увеличенная сезонность повышает цену ошибки: небольшие отклонения в качестве свеклы и условиях хранения способны критически повлиять на выход и сохранность сахара. Поэтому все лаборатории работают в интенсивном режиме и осуществляют: регулярный входной контроль сырья для управления процессом переработки; массовый отбор проб с заранее сформированными графиками; применение экспресс-методов анализа для оперативного реагирования; контроль условий хранения свеклы и готового сахара для снижения потерь и предотвращения слеживания.

— Контроль сахаристости и загрязненности свеклы также служит стимулированием для сельхозпроизводителей улучшать агротехнику, что в перспективе повышает качество сырьевой базы заводов. Только при стабильном качестве возможно длительное хранение продукта между сезонами: низкая влажность, микробиологическая чистота и отсутствие слеживания — обязательные условия,— отмечает главный технолог Тимашевского сахарного завода Юлия Стешенко.

Агрокомплекс «Лабинский» продолжит усиливать лабораторный контроль и технологическую дисциплину в течение всего удлиненного сезона, чтобы обеспечить максимальный выход высококачественного сахара и минимизировать потери при хранении.

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