Спрос на генераторы электроэнергии в Краснодарском крае за год вырос в 12 раз

В июле 2026 года продажи генераторов электроэнергии в Краснодарском крае выросли на 1157% по сравнению с июлем 2025 года, покупки совершались в 12 раз чаще, пишет «Эксперт Юг». Средняя цена устройства составила 31 928 руб., что на 2% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом спрос на климатическую технику снизился: покупки кондиционеров сократились на 18%, вентиляторов — на 19%. Их средняя цена составила 24,6 тыс. руб. (+2%) и 2,2 тыс. руб. (+3%) соответственно. Эксперты связывают это с более прохладным летом на юге России по сравнению с прошлым годом и сокращением туристического потока.

Рост продаж генераторов аналитики объясняют двумя факторами: внутренним спросом, к которому добавились заказы из соседних стран — Абхазии и Грузии, где летом случались блэкауты, а также стремлением жителей запастись устройствами на случай возможных аварийных отключений электроэнергии.

Алина Зорина