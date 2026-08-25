CBS: директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на борту американского самолета Boeing C-17 ВВС США для проведения встреч, сообщила в X корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. Подробностей о том, с кем будет встречаться господин Рэтклифф, нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Kylie Cooper / Reuters Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Сегодня в 10:04 мск в московскому аэропорту Внуково приземлился самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. Он прилетел из Риги, где находился с 23 августа. В Ригу самолет прилетел из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд). Там расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется самолет президента США (Air Force One).

Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге сообщил, что у него нет информации по поводу прибытия во Внуково самолета ВВС США. «Нет, я не располагаю такой информацией»,— сказал Дмитрий Песков.