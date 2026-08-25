CBS: директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на борту американского самолета Boeing C-17 ВВС США для проведения встреч, сообщила в X корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. Подробностей о том, с кем будет встречаться господин Рэтклифф, нет.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф
Фото: Kylie Cooper / Reuters
Сегодня в 10:04 мск в московскому аэропорту Внуково приземлился самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. Он прилетел из Риги, где находился с 23 августа. В Ригу самолет прилетел из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд). Там расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется самолет президента США (Air Force One).
Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге сообщил, что у него нет информации по поводу прибытия во Внуково самолета ВВС США. «Нет, я не располагаю такой информацией»,— сказал Дмитрий Песков.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф возглавил ведомство в январе 2025 года, и уже в марте того же года договорился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным о поддержании регулярных контактов для снижения уровня конфронтации. Их телефонный разговор состоялся в апреле 2025 года, после чего Нарышкин допустил личную встречу с Рэтклиффом.
В октябре 2025 года постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что обсуждал с Джоном Рэтклиффом варианты оказания давления на Россию, подчеркнув, что у президента Трампа есть «все карты на руках» для воздействия, включая санкции. В феврале 2025 года во Внуково уже приземлялся самолет ВВС США Gulfstream C-37B, который доставил в Москву освобожденного из американской тюрьмы россиянина Александра Винника в рамках обмена на гражданина США Марка Фогеля.